Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 апреля

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;
15:30 мск: Торговый баланс Франции;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
15:45 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
16:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
16:45 мск: Заявление Банка Канады;
16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;
17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:45 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.