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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 апреля

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

15:30 мск: Торговый баланс Франции;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:45 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

16:45 мск: Заявление Банка Канады;

16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:45 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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