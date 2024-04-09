Курс доллара 92.5810   Курс евро 100.2236  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 апреля

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии;

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

09:45 мск: Торговый баланс Франции;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

Другие новости

сегодня
10:07
Российский рынок акций повышается утром на 0,14%
сегодня
10:00
Дефицит торгового баланса Франции в феврале составил 5.2 млрд
сегодня
10:00
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка, теперь из-за рекламы программы лояльности
сегодня
09:51
Иск ГП об обращении имущества группы "Макфы" в доход РФ рассмотрят в закрытом режиме
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 апреля
сегодня
08:51
Прокурор: Юревич и Белоусов - все еще бенефициары "Макфы" и связанных с нею компаний
сегодня
07:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 11 КОП – ДО 92,59 РУБ, ЮАНЯ – ПОВЫШАЕТСЯ НА 1 КОП, ДО 12,78 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
06:10
Зарплатные предложения в РФ выросли в производстве и сервисном обслуживании - исследование
сегодня
02:15
В Госдуме рассказали, как получить от авиакомпании компенсацию за задержку рейса
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.