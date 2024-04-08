Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 апреля

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии;
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
09:45 мск: Торговый баланс Франции;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).