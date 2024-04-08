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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 апреля

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии;

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

09:45 мск: Торговый баланс Франции;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

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