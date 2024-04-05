Розничные продажи в еврозоне в феврале сократились на 0.5%

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в феврале сократились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменным в январе (пересмотрено с 0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3%.

В годовом выражении объём розничных продаж в феврале сократился на 0.7% по сравнению с -0.8% согласно прогнозам аналитиков. В январе объём розничных продаж сократился на 0.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.