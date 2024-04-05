Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;
03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;
11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;
15:30 мск: Уровень безработицы в США;
16:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
19:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США.