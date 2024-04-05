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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;

03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

15:30 мск: Уровень безработицы в США;

16:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

19:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США.

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