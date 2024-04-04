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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:39

Число повторных обращений по безработице в США за неделю сократилось на 19 тыс.

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 марта, составило 221 тыс., увеличившись на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 213 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 210 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 214.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 марта, сократилось на 19 тыс. и составило 1.791 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.819 млн. до 1.810 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.800 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 марта, выросло на 1 тыс. и составило 2.038 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.905 млн.

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