Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 апреля

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;
15:30 мск: Торговый баланс Канады;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Торговый баланс США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.