Курс доллара 92.3892   Курс евро 99.4277  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 апреля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 апреля

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.

Другие новости

вчера
19:00
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ В ФЕВРАЛЕ УСКОРИЛ РОСТ ДО 12,3% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ С 9,1% В ЯНВАРЕ - РОССТАТ
вчера
19:00
БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛАСЬ ДО НОВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА В 2,8% - РОССТАТ
вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ВЫРОС НА 0,72% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:44
Власти и "Новатэк" продолжают искать газовозы для "Арктик СПГ 2" - Шульгинов
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 апреля
вчера
18:26
Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 г после слов Мишустина о дивидендах
вчера
18:16
Силуанов не исключил, что госдолг РФ по итогам года будет чуть ниже текущих 17% ВВП
вчера
18:02
Китай и Австралия закрыли в ВТО спор о пошлинах на австралийское вино
вчера
18:00
ПОВЫШЕНИЕ ПОШЛИН ДО 200% НА ИМПОРТ В РФ ВИНА ИЗ СТРАН НАТО БУДЕТ РАССМОТРЕНО В РАМКАХ ПОДКОМИССИИ ПО ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ - АБРАМЧЕНКО
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.