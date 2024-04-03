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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 апреля 2024 г. EIA: коммерческие запасы нефти в США на прош...
вчера 17:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.2 млн барр.

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 29 марта, вырос на 3.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 4.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.3 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр., составив 363.6 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, снизились на 0.3 млн барр., составив 33.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 29 марта, сократились на 2.29 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.42 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.55 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.78 млн барр.

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