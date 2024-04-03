Индекс ISM Services США в марте снизился

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте снизился до 51.4 пункта против 52.6 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, двигаясь выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 52.7.