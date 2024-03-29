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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 апреля

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

17:00 мск: Расходы на строительство в США;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса.

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