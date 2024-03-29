Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 апреля

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;
17:00 мск: Расходы на строительство в США;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса.