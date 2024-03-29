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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 марта

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

18:20 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

18:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

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