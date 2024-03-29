Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 марта

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
10:45 мск: Потребительские расходы во Франции;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;
15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;
18:20 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
18:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.