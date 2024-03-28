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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:41

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 24 тыс.

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 марта, составило 210 тыс., сократившись на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 212 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 210 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 211 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 марта, увеличилось на 24 тыс. и составило 1.819 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.807 млн. до 1.795 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.803 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 марта, сократилось на 70 тыс. и составило 2.04 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.91 млн.

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