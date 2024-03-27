Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии;
10:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;
10:00 мск: ВВП Великобритании, финал;
10:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;
12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
15:30 мск: ВВП Канады;
15:30 мск: ВВП США, финал;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, финал;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.