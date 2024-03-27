Курс доллара 92.5919   Курс евро 100.2704  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.34 млн баррелей

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 22 марта, выросли на 9.34 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.44 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.53 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, расширились на 2.39 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.3 млн барр.

Другие новости

вчера
18:05
ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК UBS НЕ КОММЕНТИРУЕТ СООБЩЕНИЯ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТОВ РОССИЯНАМ С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ, ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА
вчера
17:48
"Авито" редомицилировал шведскую Avito AB в САР в Калининграде - компания
вчера
17:41
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.2 млн барр.
вчера
17:29
Матвиенко: кабмин подготовит решения по поддержке жителей приграничных субъектов РФ
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.34 млн баррелей
вчера
17:03
Намибия заинтересована в российском опыте рыбопереработки - Трутнев
вчера
16:31
Россия и Намибия обновят планы торгово-экономического сотрудничества - Трутнев
вчера
16:17
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА ЧЕТВЕРГ - 12,75 РУБ, ДОЛЛАРА - 92,59 РУБ, ЕВРО - 100,27 РУБ - ЦБ РФ
вчера
15:34
Госдума в I чтении разрешает "Роскосмосу" размещать рекламу на космических кораблях
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.