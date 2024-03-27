Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.34 млн баррелей

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 22 марта, выросли на 9.34 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.44 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.53 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, расширились на 2.39 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.3 млн барр.