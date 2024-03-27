Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;
12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
13:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
13:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;
17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.