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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 марта

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

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