Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 марта

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;
12:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
16:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;
19:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
23:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
N/A мск: Саммит лидеров ЕС;
N/A мск: Индекс цен на дома в Канаде.