Глава ФРС Джером Пауэлл пообещал понизить ставку в этом году

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 20 марта, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что в «какой-то момент в этом году» ФРС «вероятно, понизит ставки», но всё будет зависеть от поступающих данных. По его словам, высокие темпы роста новых рабочих мест вынудят ФРС повременить со снижением ставки, тогда как значительное ослабление рынка труда стало бы сигналом к началу снижения ставки.

В вопросе изменения уровня ключевой ставки Пауэлл отметил наличие «двусторонних рисков», так как, если ставку понизить «слишком сильно или слишком рано, инфляция может вернуться», а если ставку понизить «слишком поздно, можно нанести ненужный вред рынку труда и жизни людей». При этом, по его словам, регуляторы намерены вскоре начать обсуждение вопроса о замедлении темпов сокращения баланса ФРС.

Напомним, по итогам состоявшегося 19-20 марта заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC) целевой диапазон по ставке был сохранён на уровне 5.25-5.50%, как и по итогам предыдущего заседания. Решение регуляторов совпало с рыночным прогнозом.

Согласно данным CME FedWatch Tool, трейдеры оценивают в 60% вероятность первого снижения ставки в июне. Большинство аналитиков предполагает, что ФРС в течение 2024 года может понизить ставку два или три раза с шагом 25 базисных пунктов (б.п.). Текущие прогнозы членов ФРС предполагают снижение ставки на 75 б.п. в 2024 году и еще на 75 б.п. в 2025 году.

В ходе пресс-конференции Пауэлл сообщил, что американская экономика «сделала заметный рывок, а риски сбалансированы лучше». По его словам, в прошлом году рост ВВП США был поддержан высоким потребительским спросом, а также восстановлением цепочек поставок, в то время как активность в сфере жилой недвижимости была подавленной. Пауэлл отметил, что инфляция существенно снизилась, но остаётся слишком высокой, а её перспективы неопределённы. Он заявил: «Мы твёрдо намерены со временем снизить инфляцию до 2%, но подчёркиваем, что сделаем это со временем».

Реакция фондовых индексов США на комментарии главы Федрезерва оказалась позитивной. К закрытию торгов на NYSE 20 марта индексы S&P 500, DJIA и Nasdaq Composite подорожали на 0.9%, 1.03% и 1.25% соответственно.

Индекс доллара США к 23:00 мск достиг отметки 103.40 (-0.03%), пара EUR/USD выросла к 1.0919 после первоначального снижения в область 1.0837, пара USD/JPY достигла 151.24 после первоначального повышения в область 151.81.

Доходность 2-летних казначейских облигаций снизилась на 7.2 б.п. до 4.624%, доходность 10-летних казначейских облигаций - на 1.7 б.п. до 4.281%, доходность 30-летних казначейских облигаций повысилась на 1.1 б.п. до 4.456%.