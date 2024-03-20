Курс доллара 92.6861   Курс евро 100.6139  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 марта

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии;

13:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварителльно;

14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

Другие новости

вчера
19:03
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ УПАЛ НА 40 КОП, ДО 92,25 РУБ, ЮАНЯ – НА 4 КОП, ДО 12,80 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
19:00
Цены промпроизводителей в РФ за февраль выросли на 0,9% - Росстат
вчера
19:00
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ДИЗТОПЛИВА В РФ ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛАСЬ НА 0,03%, ИЛИ НА 2 КОПЕЙКИ, ДО 64,72 РУБ ЗА ЛИТР - ДАННЫЕ РОССТАТА
вчера
18:35
США обвинили 2 фирмы из РФ в создании сети фейковых сайтов СМИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 марта
вчера
18:18
КНР намерена смягчить визовые требования для привлечения иностранных специалистов - СМИ
вчера
17:50
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились – на 2 млн баррелей, до 445 млн
вчера
17:43
Потенциал догазификации жилья в СНТ составляет около 1,5 млн домов - кабмин РФ
вчера
17:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2 млн барр.
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.