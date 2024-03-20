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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 марта 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.5 млн баррелей

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 15 марта, сократились на 1.52 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.57 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.51 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 0.33 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.7 млн барр., запасы бензина сократились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.3 млн барр.

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