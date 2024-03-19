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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 марта

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии;

07:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

11:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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