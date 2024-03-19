Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 марта

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии;
07:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
11:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.