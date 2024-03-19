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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 марта 2024 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в феврале увеличилось на 1.9%

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в феврале увеличилось на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1518 тыс. в годовом исчислении против 1489 тыс. в январе (пересмотрено с 1470 тыс.).

Аналитики ожидали, что в феврале число выданных разрешений на строительство составит 1500 тыс.

По сравнению с февралём 2023 года число выданных разрешений выросло на 2.4%.

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