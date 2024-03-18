Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;
11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США;
23:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;
N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.