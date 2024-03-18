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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

23:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.

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