Курс доллара 91.9829   Курс евро 100.2432  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2024 г.Потребительская инфляция в еврозоне в феврале с...
вчера 13:04

Потребительская инфляция в еврозоне в феврале составила 2.6%

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в феврале 2024 года вырос на 2.6% по сравнению с 2.6% согласно предварительным данным.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В январе значение показателя составило 2.8%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в феврале вырос на 3.1% по сравнению с 3.1% согласно предварительным данным.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В январе значение показателя составило 3.3%.

Другие новости

вчера
14:01
Цены на бензин в Москве не меняются в течение месяца - МТА
вчера
13:22
Экс-глава "дочки" "Росгосстраха" заочно получил 8 лет за махинацию
вчера
13:08
Профицит торгового баланса еврозоны в январе составил 28.1 млрд евро
вчера
13:05
Годовая инфляция в еврозоне по итогам февраля замедлилась до 2,6% с 2,8% в январе
вчера
13:04
Потребительская инфляция в еврозоне в феврале составила 2.6%
вчера
12:44
Товарооборот Китая и Украины за январь-февраль вырос на 46,6%, до $1,5 млрд - таможня КНР
вчера
12:06
Россия сократила поставки нефтепродуктов в Бразилию до минимума с лета 2023 г
вчера
11:15
Китайская Ehang начала продавать аэротакси на маркетплейсе Taobao за $332 тыс
вчера
10:52
Кабмин РФ внес в Думу проект о снижении налоговой нагрузки на граждан и бизнес
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.