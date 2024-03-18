Потребительская инфляция в еврозоне в феврале составила 2.6%

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в феврале 2024 года вырос на 2.6% по сравнению с 2.6% согласно предварительным данным.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В январе значение показателя составило 2.8%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в феврале вырос на 3.1% по сравнению с 3.1% согласно предварительным данным.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В январе значение показателя составило 3.3%.