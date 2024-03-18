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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

N/A мск: Цены на импорт в Германии.

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