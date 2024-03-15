Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.5% в январе (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали нулевое изменение февральского показателя.

По сравнению с февралём 2023 года объём промышленного производства в США сократился на 0.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 78.3%, как и в январе (пересмотрен с 78.5%). Годом ранее - в феврале 2023 года показатель составлял 79.5%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.