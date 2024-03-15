Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 марта

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции;
13:00 мск: Розничные продажи в Италии;
14:00 мск: Торговый баланс Италии;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
15:30 мск: Цены на импорт в США;
16:15 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.