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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 марта

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

10:00 мск: ВВП Великобритании;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.

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