Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 марта

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
10:00 мск: ВВП Великобритании;
10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;
10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.