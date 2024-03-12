Годовая инфляция в США в феврале составила 3.2%, реальная зарплата снизилась на 0.4% к январю

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4% после повышения на 0.3% в январе.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.2% против +3.1% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.4% в январе.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.8% против +3.9% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в феврале снизилась на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в январе.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 1.1%.