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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 марта

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.

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