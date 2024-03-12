Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 марта

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.