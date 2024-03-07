Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 8 тыс.

Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 марта, составило 217 тыс., не изменившись по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 217 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 212.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 февраля, увеличилось на 8 тыс. и составило 1.906 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.905 млн. до 1.898 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 10.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.888 млн, достигнув максимального уровня с 11 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 февраля, сократилось на 1.4 тыс. и составило 2.12 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.92 млн.