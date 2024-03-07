ЕЦБ обновил прогнозы по инфляции и динамике ВВП еврозоны

Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 7 марта, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Ключевая ставка рефинансирования оставлена на уровне 4.50%, ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 4.75%, ставка по депозитам – на уровне 4.00%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

ЕЦБ предупредил о намерении сохранять ставки «на достаточно ограничительном уровне так долго, пока это необходимо», с тем, чтобы «обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%».

Эксперты ЕЦБ пересмотрели прогноз по годовой инфляции на 2024 год до 2.3%, на 2025 год до 2.0%, на 2026 год до 1.9%. Прогноз по базовой инфляции, из расчета которой исключены цены на энергоносители и продукты питания, на 2024 год составил 2.6%, на 2025 год – 2.1%, на 2026 год – 2.0%. Прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на 2024 год составил 0.6%, на 2025 год – 1.5%, на 2026 год – 1.6%.

В заявлении также говорится, что портфель по программе APP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

Кроме того, Совет управляющих намерен в первой половине 2024 года продолжать полностью реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках программы PEPP. Во втором полугодии он намерен сокращать портфель PEPP в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. Полностью прекратить реинвестирование в рамках PEPP планируется в конце 2024 года.

В дополнение ЕЦБ сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на ДКП.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».