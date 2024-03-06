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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2024 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 16:22

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 140 тыс.

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в феврале выросло с учётом сезонных колебаний на 140 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 145 тыс.

В январе число рабочих мест увеличилось на 111 тыс., пересмотрено со 107 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в феврале выросло на 13 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 69 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 61 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 110 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 30 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 8 марта.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале на 190 тыс. после расширения на 353 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, останется на отметке 3.7%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

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