Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 марта

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: ВВП Австралии;
10:00 мск: Торговый баланс Германии;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;
16:30 мск: Производительность труда в Канаде;
17:45 мск: Заявление Банка Канады;
17:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;
18:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;
18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Проект годового госбюджета Великобритании.