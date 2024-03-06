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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 марта

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: ВВП Австралии;

10:00 мск: Торговый баланс Германии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде;

17:45 мск: Заявление Банка Канады;

17:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

18:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Проект годового госбюджета Великобритании.

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