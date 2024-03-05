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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 марта 2024 г.Объём производственных заказов в США в январе с...
вчера 18:11

Объём производственных заказов в США в январе сократился на 3.6%

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в январе сократился на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в декабре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в январе на 3.1%.

Объём заказов на товары длительного пользования в январе, согласно финальному отчёту, сократился на 6.2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о снижении на 6.1%.

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