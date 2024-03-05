Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 марта

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
03:30 мск: Платёжный баланс Австралии;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:00 мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США;
20:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
22:30 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).