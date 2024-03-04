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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

03:30 мск: Платёжный баланс Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:00 мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США;

20:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

22:30 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

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