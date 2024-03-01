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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2024 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 18:17

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (79.6) и составил 76.9.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В январе значение индекса составило 79.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце февраля составил 3.0%, как и в начале месяца, в сравнении с 2.9% в январе.

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