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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 марта

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

18:00 мск: Расходы на строительство в США;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

18:15 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

18:50 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

21:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.

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