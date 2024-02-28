Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 февраля

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
16:30 мск: Платёжный баланс Канады;
16:30 мск: ВВП США, предварительно;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США;
16:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
20:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Саммит стран G-20;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.