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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 февраля

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

16:30 мск: Платёжный баланс Канады;

16:30 мск: ВВП США, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США;

16:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

20:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.

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