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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 февраля

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

16:40 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США;

17:05 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда.

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