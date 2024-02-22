EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.5 млн барр.

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 16 февраля, вырос на 3.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 3.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 0.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 4.0 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.7 млн барр., составив 359.5 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, расширились на 0.7 млн барр., составив 29.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.3 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 16 февраля, выросли на 7.2 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.415 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.7 млн барр.