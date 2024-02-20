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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 февраля 2024 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 18:23

Индекс опережающих экономических индикаторов США в январе снизился на 0.4%

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в январе снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в декабре (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение январского показателя на 0.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 3.0%.

Непрерывное снижение индекса продолжается с апреля 2022 года.

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