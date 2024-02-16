Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 февраля

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.