Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 февраля

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.