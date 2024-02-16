Курс доллара 92.5492   Курс евро 99.3523  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 февраля

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

вчера
20:20
Минпромторг РФ предлагает в 2024 г начать эксперимент по маркировке слабого алкоголя
вчера
19:48
Естественная убыль населения РФ в 2023 г составила 495,2 тысячи человек - данные Росстата
вчера
19:11
Совкомбанк намерен приобрести "Хоум Банк", завершение сделки ожидается до конца года
вчера
18:57
Банк "Ак Барс" исчерпал лимит на выдачу семейной ипотеки
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 февраля
вчера
18:24
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в феврале умеренно вырос
вчера
18:16
Банк России начинает публиковать процентные ставки по корпоративным кредитам в юанях
вчера
17:22
Российский рынок акций снижается после заседания Центробанка
вчера
17:04
Путин: РФ намерена расширять индустриальные альянсы с партнерами из других стран
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.