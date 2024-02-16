Индекс цен производителей США в январе вырос на 0.3%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 0.9% против +1.0% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 0.6%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в декабре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.0% против +1.8% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 1.6%.