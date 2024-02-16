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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 февраля

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

03:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

16:30 мск: Индекс цен производителей США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США;

17:10 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

20:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

22:40 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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