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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2024 г.Объём розничных продаж в США в январе снизился ...
сегодня 16:34

Объём розничных продаж в США в январе снизился на 0.8%

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе снизился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2% после его роста на 0.4% в декабре (пересмотрено с +0.6%).

По сравнению с январём 2023 года розничные продажи выросли на 0.6%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в январе снизился на 0.6% после повышения на 0.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя базовых продаж в январе на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 1.2%.

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