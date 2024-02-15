Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 февраля

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

10:00 мск: ВВП Великобритании;

10:00 мск: ВВП Великобритании, предварительно;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

16:30 мск: Розничные продажи в США;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

16:30 мск: Цены на импорт в США;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.