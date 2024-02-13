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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 февраля

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.

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